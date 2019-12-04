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Алексей Миранчук стал лучшим игроком матча "Россия-Финляндия"
Вчера, 22:19
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mlrnstya Добавить в Яндекс.Новости

Алексей Миранчук стал лучшим игроком матча "Россия-Финляндия"

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Именно он забил единственный мяч в ворота противника.

В среду, 16 июня, в рамках чемпионата Европы по футболу состоялся матч "Россия-Финляндия", который завершился со счётом 1:0 в пользу отечественной сборной. 

Единственный мяч в ворота противника забил футболист сборной России Алексей Миранчук. В пресс-службе команды заявили, что именно он является лучшим игроком матча. 

Автор гола и лучший игрок матча. Поздравляем, Лёша,

– говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что Марио Фернандеса унесли с поля на матче против сборной Финляндии.

Фото: Instagram / @miranchuk

Теги: алексей миранчук, евро-2020, сборная россии
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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