Алексей Миранчук стал лучшим игроком матча "Россия-Финляндия"

Именно он забил единственный мяч в ворота противника.

В среду, 16 июня, в рамках чемпионата Европы по футболу состоялся матч "Россия-Финляндия", который завершился со счётом 1:0 в пользу отечественной сборной.

Единственный мяч в ворота противника забил футболист сборной России Алексей Миранчук. В пресс-службе команды заявили, что именно он является лучшим игроком матча.

Автор гола и лучший игрок матча. Поздравляем, Лёша, – говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что Марио Фернандеса унесли с поля на матче против сборной Финляндии.

Фото: Instagram / @miranchuk