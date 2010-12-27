Петербургские депутаты просят не пиарить лжеминеров

Депутат предложил доносить информацию об эвакуациях адресно непосредственно до граждан, чьих родных это коснулось.

Во вторник, 10 декабря, петербургские чиновники попросили не пиарить лжеминеров. Об этом заявил депутат Законодательного Собрания Петербурга Алексей Цивилёв.

Известно, что Цивилёв направил соответствующие письма к председателю комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимиру Рябоволу. Депутат просит сократить количество публикаций об эвакуациях. Он отметил, что освещая данную проблему СМИ повышают уровень тревожности у петербуржцев.

"Публикации в средствах массовой информации косвенно увеличивают популярность "лжеминёров", чего те вероятно и добиваются", —заявил Цивилёв.

Также Цивилёв предложил адресно оповещать об эвакуации родственников тех петербуржцев, которые попали под эту волну.

Напомним, что эвакуации судов, торговых комплексов и школ в Петербурге продолжаются 9-й день. Первые сообщения о "минировании" судов и о долге в 120 биткоинов поступили 28 ноября, это продолжилось на следующий день, а также 2, 3 и 4 декабря. Тогда даже поступали заявления о "дронах-убийцах" над Кремлем. Эвакуации затронули не только Петербург, но и Москву.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербург пришел девятый день минирований: первым получил электронное анонимное письмо с угрозой Петродворцовый суд.

Фото:Piter.TV