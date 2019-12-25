Александр Кержаков рассказал, как он делает обложки альбомов и песен

Он также заявил, что появятся еще три варианта.

Экс-нападающий "Зенита" и сборной России по футболу Александр Кержаков в интервью официальному сайту сине-бело-голубых рассказал о своем творчестве в период карантина, связанного с эпидемией коронавируса.

Бывший футболист и его семья создают в домашних условиях обложки культовых музыкальных альбомов и песен, используя в качестве атрибута карантинный антураж.

"Сначала вспоминаем и берем любимые нами обложки, потом мониторим популярные и те, которые возможно воссоздать. Участвуют в процессе все те, кого вы видите на снимках. Исключение - первая обложка группы The Beatles, для которой пришлось попросить нас сфотографировать. А так - сами выставляем и закрепляем телефон, включаем таймер. Времени уходит не так много на сам процесс съемки, но перед этим детально прорабатываем идею", - сказал Кержаков.

Также Александр отметил, что у него есть еще три обложки, которые они с семьей точно сделают.

Ранее Александр Кержаков представили варианты обложек групп The Beatles, Queen и Oasis. Последняя работа футболиста была посвящена рэперу Эминему.

Фото: fc-zenit.ru