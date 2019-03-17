Агрессивный петербуржец подрался с таксистом на Петроградке (видео)

Очевидцы сообщают, что таксист подрезал своего оппонента.

На Петроградке петербуржец решил выяснить отношения с таксистом, который подрезал его на дороге. Об этом рассказали очевидцы.

Сообщается, что таксист подрезал автомобиль Chrysler на улице Льва Толстого. За рулем американского авто находилась женщина. Ее пассажир решил разобраться с обидчиком. Очевидцев и интернет-пользователей удивил тот факт, что агрессор был в шапке-ушанке, хотя на улице плюсовая температура.

Свидетели рассказали, что таксист получил удар в челюсть. После потасовки ее участники разошлись.

Видео: ВКонтакте/Признавашки ДТП и ЧП