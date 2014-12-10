FDA и CDC не могут одобрить даты ревакцинации, о которых говорит американская администрация.

Агентства по здравоохранению США призвали Белый дом отложить ревакцинацию. Высокопоставленные чиновники рекомендовали администрации президента Джо Байдена отложить распространение "бустерных" доз вакцин от коронавируса. Специалисты считают, что данная мера может стать преждевременной, так как они на данный момент не могут одобрить повторные дозы для введения пациентам всех зарегистрированных в стране вакцин.

О приостановке ревакцинации говорят сотрудники национального Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), а также представители американских Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Повторную дозу препарата можно ставить по рекомендации официальных властей только тем, что прививался Pfizer.

Медики назвали дату ревакцинации населения, о которой ранее объявил Белый дом, слишком ранней. FDA и CDC нужно больше времени, чтобы протестировать и утвердить третьи дозы для введения их в людей.

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