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Псаки ответила на вопрос о вступлении Украины в НАТО
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Псаки ответила на вопрос о вступлении Украины в НАТО

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В Белом доме оценили шансы Украины стать членом Североатлантического альянса.

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки ответила на вопрос о вступлении Украины в НАТО. Журналисты попросили Псаки оценить просьбу президента Украины Владимира Зеленского предоставить его стране американское видение по вопросу евроинтеграции Киева и возможные сроки реализации процесса. На брифинге чиновница заметила, что Вашингтон не способен влиять на решение военного альянса о вступлении членов в его ряды. 

Важно понимать, что это не решение США, мы продолжаем поддерживать и настаивать, что двери НАТО должны оставаться открытыми для тех, кто хочет вступить в организацию при условии выполнения взятых на себя обязательств и внесения вклада в обеспечение безопасности в евроатлантическом регионе.

Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

При этом США настаивают на том, что данная возможность должна иметься у всех стран, которые соблюдают необходимые условия.

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Фото: Белый дом

Теги: белый дом, джен псаки, нато
Категории: Мировые новости, Тема дня, Лента новостей,

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