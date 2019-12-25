В Белом доме оценили шансы Украины стать членом Североатлантического альянса.

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки ответила на вопрос о вступлении Украины в НАТО. Журналисты попросили Псаки оценить просьбу президента Украины Владимира Зеленского предоставить его стране американское видение по вопросу евроинтеграции Киева и возможные сроки реализации процесса. На брифинге чиновница заметила, что Вашингтон не способен влиять на решение военного альянса о вступлении членов в его ряды.

Важно понимать, что это не решение США, мы продолжаем поддерживать и настаивать, что двери НАТО должны оставаться открытыми для тех, кто хочет вступить в организацию при условии выполнения взятых на себя обязательств и внесения вклада в обеспечение безопасности в евроатлантическом регионе. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

При этом США настаивают на том, что данная возможность должна иметься у всех стран, которые соблюдают необходимые условия.

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Фото: Белый дом