Агата Муцениеце посвятила трогательное стихотворение Прилучному

Российская актриса Агата Муцениеце опубликовала в Instagram стихотворение собственного сочинения, которое посвятила бывшему мужу Павлу Прилучному.
"Письмо пишу
Тебе..
Моему - мужу
Бывшему ...
Родному - но
Не моему .. Честнейшее послание
Букв - признание..
Никогда - оно
Прочитано
Не будет!
Не дойдёт,
До адресата ...
Почему?
Да потому ... Ты - Паша
Я - Агата!" – гласят первые строки.
В своем стихотворении актриса попросила прощения у Прилучного, рассказала о своей боли и любви. Агата призвала бывшего мужа не злиться и не винить себя и пожелала полюбить "другую душу".
О распаде звездной пары стало известно в конце февраля. Тогда Агата и Павел заявили, что подали на развод. Позже актриса опубликовала в Instagram своей матери видео, в котором со слезами на глазах рассказала об избиениях. Она заявила, что Павел выбросил ее телефон и выгнал вместе с детьми на улицу прямо во время режима самоизоляции.
Ранее мы писали, что Оксана Самойлова объявила о разводе с Джиганом.
Фото: Instagram / agataagata
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