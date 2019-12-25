Агата Муцениеце посвятила трогательное стихотворение Прилучному

В конце февраля пара заявила о разводе.

Российская актриса Агата Муцениеце опубликовала в Instagram стихотворение собственного сочинения, которое посвятила бывшему мужу Павлу Прилучному.

"Письмо пишу

Тебе..

Моему - мужу

Бывшему ...

Родному - но

Не моему .. Честнейшее послание

Букв - признание..

Никогда - оно

Прочитано

Не будет!

Не дойдёт,

До адресата ...

Почему?

Да потому ... Ты - Паша

Я - Агата!" – гласят первые строки.

В своем стихотворении актриса попросила прощения у Прилучного, рассказала о своей боли и любви. Агата призвала бывшего мужа не злиться и не винить себя и пожелала полюбить "другую душу".

О распаде звездной пары стало известно в конце февраля. Тогда Агата и Павел заявили, что подали на развод. Позже актриса опубликовала в Instagram своей матери видео, в котором со слезами на глазах рассказала об избиениях. Она заявила, что Павел выбросил ее телефон и выгнал вместе с детьми на улицу прямо во время режима самоизоляции.

Ранее мы писали, что Оксана Самойлова объявила о разводе с Джиганом.

Фото: Instagram / agataagata