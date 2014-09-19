Аэропорт Пулково встретил первый рейс Georgian Airways из Тбилиси

Напомним, что рейсы из Пулково в столицу Грузии будут выполняться два раза в неделю (по средам и воскресеньям) на суднах Boeing 737.

10 декабря в петербургском аэропорту Пулково торжественно встретили первый рейс Georgian Airways из Тбилиси директор по авиационной коммерции компании "Воздушные Ворота Северной столицы" Асият Халваши и заместитель генерального директора грузинской авиакомпании Роберт Оганесян. Об этом рассказали в пресс-службе воздушной гавани Северной столицы.

Georgian Airways приступила к выполнению полетов по маршруту Тбилиси — Петербург — Тбилиси. Напомним, что рейсы из Пулково в столицу Грузии будут выполняться два раза в неделю (по средам и воскресеньям) на суднах Boeing 737.

Пока планируется выполнение рейсов два раза в неделю: по средам и воскресеньям. Мы видим спрос и к летнему сезону надеемся сделать рейс ежедневным. Время вылета выбрано с учетом дальнейших стыковок. Через Тбилиси у пассажиров есть возможность попасть в Ларнаку, Вену, Амстердам, Берлин, Мюнхен и много других городов, куда летает Georgian Airways. Роберт Оганесян, первый заместитель генерального директора Georgian Airways

Вылет из Тбилиси запланирован в 00:40, прибытие в Петербург – в 03:25. Отправление из Пулково выполнят в 04:55, приземлится самолет в аэропорт имени Шота Руставели в 09:30. Время указано местное для каждого аэропорта.

Перелеты из Петербурга в Грузию – Тбилиси и Кутаиси – открыла авиакомпания Red Wings. Первый рейс в Тбилиси стартовал 18 ноября, в Кутаиси самолеты отправляются со 2 декабря.

Ранее на Piter.TV: в 2023 году в Пулково обслужили более 50 тыс. пассажиров с ограниченными возможностями.

Фото: пресс-служба Пулково