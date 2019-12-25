Юрист заявил, что Стас Решетняк не виноват в гибели девушки.

Адвокат Reeflay назвал причину смерти девушки во время стрима. Об этом рассказали представители Telegram-канала "360" со ссылкой на Евгения Кулагина. Юрист уточнил, что 27-летняя Валентина Григорьева скончалась из-за кровоизлияния в мозг. По словам спикера, инсульт "все молодеет".

Стас Решетняк (блогер Reeflay) не виноват в смерти, его действия не повлекли к этому Должны быть сочетанные травмы, допустим череп бы проломил ей или еще что-нибудь...Она умерла в результате от кровоизлияния в мозг, который самопроизвольный Евгений Кулагин, блогер Reeflay

Напомним, что сейчас блогер находится под арестом в СИЗО. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека по неосторожности. Ранее зрители стрима видели, как девушке на заднем плане стало плохо. Решетняк не стал прекращать трансляцию, он вызвал медиков и правоохранительные органы. Врачи зафиксировали смерть пациентки. Позже у погибшей выявили закрытую черепно-мозговую травму, множественные кровоподтеки и субдуральную гематому.

Фото: стрим YouTube/Reeflay