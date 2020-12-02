Блогера, подруга которого умерла во время стрима, доставили к следователю

Даже во время приезда полиции и скорой шел эфир.

Блогера Стаса Решетникова (Reeflay), в доме которого в Подмосковье нашли труп девушки, привезли к следователю. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя областного главка СК РФ Ольгу Врадий.

По предварительной информации, блогер во время стрима увидел, что его подруга лежит без сознаний. На стриме видно, как Решетников накрывает ее одеялом и трясет, пытаясь привести в чувства. Не выключая трансляцию, он вызвал и полицию, и скорую. Затем он плакал перед камерой и винил во всем себя. Труп все это время был в камере.

Также в прямом эфире бригада скорой помощи констатировала смерть девушки, на ее теле не нашли признаков насильственной смерти.

Видео: Telegram/ baza