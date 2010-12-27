Администрация Выборгского района поделилась подробностями проведения конференции "Защитники выборгских рубежей"

Директор МБУ "Городской информационный центр", депутат Анатолий Смольянинов представил презентацию о военной истории Выборга. Он рассказал об основных битвах и сражениях, проходивших на территории Выборгского района, и их значении для России.

В Доме молодежи прошла конференция "Защитники выборгских рубежей", приуроченная девятой годовщине присвоения Выборгу почетного звания "Город воинской славы".

В выставочном зале "Выборг – город воинской славы" собрались школьники, студенты, активная молодежь, представители совета ветеранов, районной администрации и депутатского корпуса.

Директор МБУ "Городской информационный центр", депутат Анатолий Смольянинов представил презентацию о военной истории Выборга. Он рассказал об основных битвах и сражениях, проходивших на территории Выборгского района, и их значении для России.

Для укрепления чувства национального самосознания в обществе, необходимо сохранять историю нашего Отечества, передавать из поколения в поколение все примеры героизма и силы духа нашего народа. В этом заключается нерушимая духовная связь времен. отметил Анатолий Смольянинов

Об истории создания ВЦ "Выборг - город воинской славы" и о том, какую роль он выполняет в патриотическом воспитании молодежи, рассказал заведующий выставочным залом Владимир Быкачев.

Затем участники конференции обсудили вопросы, связанные с изучением истории родного края, военной истории Выборгского района, а также памятной датой присвоения Выборгу почетного звания "Город воинской славы".

Напомним, 25 марта 2010 года указом Президента РФ за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества, Выборгу присвоено почетное звание Российской Федерации "Город воинской славы".

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО