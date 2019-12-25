Администрация Выборгского района: дата проведения фестиваля "Выборгский крендель" отменена

Дата проведения фестиваля будет объявлена дополнительно.

Меры по профилактике и противодействию распространению коронавируса в Ленинградской областе отразились и на календаре культурных мероприятий. Как сообщила администрация Выборгского района, в связи с введением режима повышенной готовности на территории региона, фестиваль "Выборгский крендель" временно отменен. Дата проведения фестиваля будет объявлена дополнительно. Об этом сообщается на официальном сайте администрации МО "Выборгский район".

В связи с введением на территории Ленинградской области мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции заявленная дата фестиваля "Выборгский крендель" отменена. пресс-служба администрации МО "Выборгский район"

Напомним, что 13 марта 2020 года, решением губернатора Александра Дрозденко и Правительства Ленинградской области на территории региона введен режим повышенной готовности для органов управления и сил Ленинградской областной подсистемы РСЧИ, а также введены меры по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции на территории (2019 – nCoV) Ленинградской области". В частности, официально введен запрет на проведение театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий с числом участников более 300 человек.

Ранее планировалось, что гастрономический фестиваль "Выборгский крендель" пройдет в Выборге 28 марта.

Фото: PIxabay.com