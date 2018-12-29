Администрация Выборга и района проверила дворы и территории торговых комплексов

Проверки оперативного реагирования ТСЖ и управляющих организаций на заявки граждан проводятся на регулярной основе.

Проверки содержания дворовых территорий управляющими компаниями и ТСЖ прошли по адресам, которые жители сообщили по номеру Единой дежурно-диспетчерской службы, а также дворов, которые были благоустроены в рамках программы "Комфортная городская среда".

17 января в Выборге состояние дворов проверено в Южном микрорайоне, центральной части города, микрорайоне Кировские Дачи.

Специалисты комитета по городскому хозяйству администрации Выборгского района отмечают, что в большинстве случаев жалобы подтверждаются.

Руководству управляющих организаций ООО "Единство Лидер", ООО "УК Терем", АО "Выборгтеплоэнерго", ООО "УК Ответственность", ООО "Единство плюс" направлены предписания об устранении замечаний, выявленных по обращениям жителей на номер Единой дежурно-диспетчерской службы. Граждане жаловались на отсутствие уборки снега во дворах, наличие снежных глыб и наледи на кровлях. Администрацией Выборгского района рекомендовано руководителям вышеуказанных организаций принять меры по надлежащему содержанию кровель многоквартирных домов и придворовых территорий.

ТСЖ и управляющие организации обязаны осуществлять уборку снега в объемах не ниже установленного законодательно минимума. Список услуг, оказываемых организациями по обслуживанию жилфонда, содержится в соответствующем договоре управления домом и может быть скорректирован по инициативе собственников. Вывоз снега не входит в минимальный перечень услуг, предусмотренных законодательно. Решения по поводу изменения объема услуг принимаются собственниками помещений МКД на общем собрании.

В ходе проверки также отмечены положительные примеры. Администрация Выборгского района благодарит ТСЖ "Сайма", ТСЖ "Калинка", ТСЖ "Мира-3", управляющие организации ООО "Вектор", ООО "УК Дома - СТС", ООО "УК Рассвет" за добросовестное исполнение работ по уборке дворов и содержание общедомового имущества.

Проверки оперативного реагирования ТСЖ и управляющих организаций на заявки граждан проводятся на регулярной основе. Напомним, ранее направлено около полусотни аналогичных предписаний по поводу содержания кровель и дворовых территорий.

Кроме того, сегодня сотрудниками администрации МО "Выборгский район" была проведена проверка уборки территорий возле основных торговых комплексов и сетевых магазинов, расположенных на территории г. Выборга.

Положительную оценку на момент проверки получили объекты торговых комплексов "Карусель", "Вимос", "Наш дом". Неудовлетворительную оценку получили "Верный" на ул. Рубежной, "Находка", "Лайм". Были выявлены замечания по содержанию парковок, тротуаров вдоль магазинов на ул. Приморская, ул. Рубежная, ул. Гагарина, Ленинградское шоссе.

Руководству торговых комплексов, будут направлены предписания в кратчайший срок очистить от снега подходы к магазинам и парковки, а также усилить контроль за своевременной уборкой площадок у магазинов.

Единая диспетчерская служба администрации Выборгского района работает в круглосуточном режиме. Поступающая информация ежедневно предоставляется руководству профильных ведомств и исполнителям.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО