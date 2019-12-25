Ever Given заставил задуматься администрацию канала об изменениях в работе.

Администрация Суэцкого канала изучает вариант расширения русла. Об этом журналистам телеканала CNN Arabic рассказал глава администрации Усама Рабиа. Чиновник отметил, что вопрос поднят после недавнего инцидента с контейнеровозом Ever Given, который на несколько дней застопорил движение судов. Однако углублять канал специалисты не будут.

Мы изучаем вариант расширения Суэцкого канала после происшествия с Ever Given, но углублять канал нет необходимости. Усама Рабиа, глава администрации канала

На данный момент глубина Суэцкого канала составляет 24 метра. Оператор Leth Agencies установил, что с момента разблокировки канала через него прошли 357 судов, в настоящее время еще 206 судна ожидают очереди. Ущерб от застоя составил порядка одного миллиарда долларов. Администрация канала снабдит его мощными буксирами и дноуглубительными судами.

Напомним, что в длину Ever Given составляет 400 метров. Он направлялся из Китая в Роттердам, но сел на мель на 151-ом км канала.Судно сняли с мели только в понедельник при помощи более 15 буксиров. Несколько раз операция проводилась неуспешно.

Фото: Telegram / rogozin_do