АПК Выборгского района поддержало медиков продукцией

Крупнейшие предприятия Выборгского района Ленинградской области приняли участие в благотворительной акции по поддержке врачей.

Производители Ленинградской области, поздравляют работников здравоохранения с наступающим Новым годом. В медицинские учреждения , расположенные во всех районах области, собрано около 8 тысяч подарков. Они поступят как в специализированные ковидные стационары, так и в поликлиники.

Как сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район", свою свежую продукцию предложили и сельхозпредприятия Выборгского района. Участниками акции "Спасибо за здоровье" стали АО "Птицефабрика "Роскар", ООО "Рыбстандарт", ООО "Лосево", а также СПК "Поляны" и СПК "Рябовский".

Подарки к Новогоднему празднику развозятся как централизовано, так и напрямую - производителями в подшефные медицинские учреждения.

Справка

В Ленинградской области в акции участвует более 30 сельхозпредприятий, которые собрали около 10 тонн продукции.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район"