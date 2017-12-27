30-летний россиянин сбил насмерть англичанина в Таиланде

Пожилой англичан от удара отлетел на 25 метров.

Последнее время все чаще стали появляться новости о смертельных ДТП из Таиланда с гражданами России. Так во время новогодних каникул пара из Екатеринбурга разбилась на мотоцикле из-за отказа тормозов на острове Пхукет. 9 января Piter.TV сообщал о гибели 22-летнего парня за рулем мотоцикла. Молодой человек в Паттайя сбил насмерть пешехода из Южной Кореи, погиб сам, а также погибла девушка-тайка, пассажирка мотоцикла.

Сегодня стало известно еще об одном смертельном ДТП с участием гражданина России в Самуи. Сообщается, что 69-летний гражданин Великобритании припарковал свой мотоцикл возле одного из баров и стал переходить проезжую часть. В это время на него на большой скорости наехал автомобиль под управлением 30-летнего гражданина России. Очевидцы сообщили, что пожилой англичанин отлетел на 25 метров. Россиянина задержали.

Правоохранители выясняют все обстоятельства и подробности ДТП.

Видео: YouTube/ New Paradise