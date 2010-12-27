Гидрометцентр: 2019 год стал самым теплым в России более чем за 100 лет

Метеорологи уточнили, что в России инструментальные наблюдения ведутся с 1891 года.

В понедельник, 30 декабря, стало известно, что 2019 год стал самым теплым в России более чем за 100 лет. Об этом сообщает Гидромецентр страны.

По словам метеорологов, прошедшие 11 месяцев стали самими теплыми. Как оказалось, за текущий год температура в столице составила плюс 7,6 - 7,7 градуса, что на 0,3 градуса больше предыдущего рекорда.

Отмечается, что наблюдения ведутся с 1891 года.

Ранее мы сообщали о том, что главный синоптик Петербурга рассказал о погоде в январе.

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