По центру Петербурга с плакатами в поддержку Овечкина прошли 200 человек

Стихийная акция прошла накануне, 5 апреля.

В Северной столице поздравили великого хоккеиста Александра Овечкина с 894-ой шайбой. Об этом сообщают в Telegram-канале "Молодая Гвардия Санкт-Петербург".

Более 200 представителей самой активной молодежи стихийно собрались в центре Санкт-Петербурга, чтобы поздравить хоккеиста Александра Овечкина с забитой 894-ой шайбой в НХЛ. Напомним, Овечкин повторил рекорд НХЛ по количеству забитых шайб. Капитан "Вашингтон Кэпиталз" сравнялся с Уэйном Гретцки по рекорду, достигнув отметки в 894 гола. Он достиг этого результата за 1486 матчей.

Ребята прошли по центральным улицам города с плакатами в поддержку Александра Овечкина и лозунгами, такими как "Овечкин чемпион".

Ранее Piter.TV сообщал, что Ирина Винер покинула пост главного тренера сборной России по художественной гимнастике.

Видео: Telegram / Молодая Гвардия Санкт-Петербург