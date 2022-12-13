15-летний подросток избил мужчину молотком для разбития стекла в Красносельском районе

Как выяснилось, в 2022 году юный преступник ограбил двух женщин в Красном Селе.

В четверг, 6 апреля, в экстренные службы поступило сообщение о групповой драке у магазина по улице Пограничника Гарькавого. Информация не подтвердилась, однако на указанном месте был обнаружен 53-летний мужчина, которого госпитализировали с места происшествия. Как стало известно Piter.TV, пострадавшему нанёс несколько ударов молотком для разбития стекла 15-летний подросток.

Мужчину доставили в больницу в удовлетворительном состоянии, после оказания медицинской помощи он был отпущен.

Подозреваемого задержали в 04:20 по "горячим следам" на Ленинском проспекте. Установлено, что он избил мужчину в ходе ссоры. Возбуждено уголовное дело.

Также удалось выяснить, что в конце 2022 года юный преступник ограбил двух женщин в Красном селе на общую сумму 23 800 рублей. Уголовные дела по данным преступлениям были объединены в одно.

Ранее мы сообщили о том, что мужчина избил сожительницу и выбрасывал вещи из квартиры на Шотмана.

Фото: Piter.TV