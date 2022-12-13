Мужчина избил сожительницу и выбрасывал вещи из квартиры на Шотмана

Задержанный был неоднократно судим.

Утром пятницы, 7 апреля, от консьержа дома по улице Шотмана в полицию поступило сообщение о том, что жилец одной из квартир выбрасывает вещи. На месте происшествия правоохранители выяснили, что мужчина также избил свою 35-летнюю сожительницу. Об этом стало известно Piter.TV.

Пострадавшую госпитализировали в тяжёлом состоянии с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга средней степени тяжести, субарахноидальным кровоизлиянием, множественными ушибленными ранами головы, закрытым переломом нижней челюсти справа, закрытым переломом шейки левой плечевой кости, правым гемопневмотораксом, закрытым переломом ребер справа. В квартире был задержан неоднократно судимый 44-летний мужчина. Как выяснилось, он поднял руку на возлюбленную после совместного распития спиртного в ходе ссоры.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржец избил до смерти хозяина комнаты, чтобы не платить за аренду.

Фото: Piter.TV