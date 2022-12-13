Он проведёт 6 лет в колонии.

Петербуржец избил до смерти хозяина комнаты, чтобы не платить за аренду. Об этом сообщила пресс-служба городской прокуратуры.

Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Суд установил, что утром 21 октября 2021 года жительница дома 17 по Скобелевскому проспекту, спускаясь по лестнице по пути на работу, обнаружила на лестничной площадке первого этажа труп мужчины, покрытый синяками, ссадинами и кровоподтёками. Следы крови вели к квартире в этой же парадной.

Покойным оказался 42-летний хозяин комнаты в коммунальной квартире. Было установлено, что вечером перед смертью мужчина употреблял спиртное в компании мужчины, которому сдавал в наем принадлежащую ему комнату и пришел за оплатой проживания.

Обвиняемый сознался в том, что вечером 20 октября между ним и арендодателем, который требовал от него плату за проживание раньше срока, произошел конфликт. После чего он избил хозяина комнаты и вытащил тело за пределы квартиры вниз по лестнице, где оставил на площадке.

Суд приговорил петербуржца к 6 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор суда не вступил в законную силу.

Фото: Piter.tv