Смертельный огонь в Выборге: полыхала трехкомнатная квартира

Во время пожара погибла женщина. Спасателям удалось эвакуировать 2 человек.

Сегодня ночью, 14 февраля, загорелась одна из комнат в трешке в Выборге. Сообщение о пожаре поступило в 1 час 20 минут. Инцидент произошел в многоэтажке №40 по улице Приморская.

Как стало известно, вспыхнула обстановка в квартире. Общая площадь возгорания составила порядка 10 кв. м. Увидев огонь, очевидцы происшествия незамедлительно вызвали спасательные службы. На место пожара выехали 8 человек и 3 машины. Спустя 30 минут удалось ликвидировать очаг возгорания. Пожарные также эвакуировали из горящей квартиры двух человек.

После того, как огонь потушили, спасатели обнаружили в комнате бездыханное тело женщины. В данный момент, выясняют детали трагедии. Что послужило причиной пожара, предстоит выяснить отделу надзорной деятельности Выборгского района.

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