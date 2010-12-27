Кухня и балкон в квартире на Седова выгорели дотла

В Невском районе загорелась однокомнатная квартира. В тушении пожара участвовали 12 человек.

Сегодня утром, 8 февраля, около 06:10 загорелась кухня в однокомнатной квартире на Седова, 42 в Невском районе. Очевидцы происшествия вызвали спасательные службы. На место пожара выехали 12 человек и три машины. Спустя час, в 07:15 пожар удалось полностью ликвидировать. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Как выяснилось, горели кухня и балкон общей площадью 15 кв. м. Что стало причиной возгорания, пока неизвестно. К счастью, во время пожара никто не пострадал, кроме обстановки жилого помещения, которая выгорела дотла.

Спасатели напоминают, что при обращении с огнем необходимо соблюдать технику безопасности. Также следите за исправностью электроприборов. Ранее мы сообщали, что появилось видео адского пожара на мебельном складе в Ставрополе, который тушили более 9 часов.