Появилось видео последствий страшной аварии на трассе в Башкирии

В результате столкновения с фурой на дороге Самара-Уфа-Челябинск полностью сгорела иномарка.

Страшная авария произошла на трассе в Башкортостане. На 1297-ом километре автодороги между Самарой, Уфой и Челябинском столкнулась легковая машина и фура. ДТП случилось в Туймазинском районе в понедельник, 9 января.

В аварии участвовал грузовой МАЗ и Opel. В результате столкновения у фуры оторвалась кабина и упала на дорогу. Но легковушка пострадала гораздо больше. После столкновения она загорелась. В результате, от автомобиля остался только искорежены металл. Полностью обгоревший.

В результате происшествия есть погибшие. Водитель иномарки находился в автомобиле, когда тот загорелся. Он получил травмы, несовместимые с жизнью. На месте происшествия работают эксперты экстренных служб.

Оперативно-следственная группы выясняет обстоятельства страшной аварии. О состоянии водителя второй машины не сообщается.

Фото: ГАИ Республики

Видео: ВКонтакте / БашДТП