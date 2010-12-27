Под Выборгом столкнулись фура и лесовоз, оба водителя погибли

В Ленинградской области произошла страшная авария с участием двух большегрузов.

Трагическая авария с двумя погибшими произошла в Ленинградской области. Сегодня, 16 февраля, на дороге из Выборга в Светогорск столкнулись два большегруза. По данным пресс-службы УГИБДД по Ленинградской области, речь идет о лесовозе Scania и фура MAN. Известно, что лобовое столкновение случилось на 19-м километре дороги на выезде из Выборга в 11.20 утра. По каким-то причинам лесовоз выехал на встречную полосу и на высокой скорости влетел в фуру с полуприцепом.

Прибывшие на место трагедии сотрудники ГИБДД и скорая помощь обнаружили водителей обеих машин погибшими. Сообщается, что за рулем лесовоза сидел россиянин около 50 лет от роду, а в MANe погиб его 40-летний коллега. Причины ЧП выясняются. Заметим, что опытные водители знают о наличии глубоких ям на данной дороге. Возможно, одна из них и побудила водителя лесовоза выехать на встречную полосу. Впрочем, это лишь предположение: сейчас на месте ЧП ведется официальная проверка с участием экспертов.

Фото: Google Карты