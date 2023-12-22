Полицейские задержали дебошира, подозреваемого в жестоком избиении мужчины в лифте в Мурино

В отношении задержанного составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

В течение нескольких часов полицейские установили и задержали дебошира, жестоко избившего мужчину в лифте в Мурино. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 15 января в ходе мониторинга интернета полицией Всеволожского района была выявлена видеозапись, на которой запечатлено, как неизвестный жестоко избивает мужчину в кабине лифта. Каких-либо обращений и заявлений на тот момент в полицию по данному факту не поступало.

Тем не менее, сотрудники полиции в кротчайшие сроки установили, что указанные события произошли в кабине лифта дома 16 по Охтинской аллее в Мурино. Полицейские оперативно установили личность и задержали предполагаемого виновника избиения. Им оказался 36-летний неработающий гражданин одного из сопредельных государств. Ранее мужчина уже попадал в поле зрения полиции и не раз привлекался к административной ответственности, в том числе за распитие спиртного в общественных местах и мелкое хулиганство. Задержанного доставили в отдел полиции для разбирательства.

Подозреваемый рассказал, что 13 января у него возник конфликт со знакомым, проживающим в том же доме, где и произошло избиение. Причиной внезапной агрессии стала личная неприязнь на фоне совместного употребления спиртных напитков.

В отношении задержанного составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Видео: МВД