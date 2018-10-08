Видео из Японии: Во время мощного землетрясения пострадали 26 человек

Ранее сообщалось о 21 пострадавшем.

В Японии произошло мощное землетрясение магнитудой почти 7 баллов.

В море возле Японии произошло землетрясение магнитудой 6,7 баллов по шкале Рихтера. Из-за подземных толчков пострадали 26 человек, ранее было известно о 21 пострадавшем. Больше всего пострадало людей в префектурах Ямагата и Ниигате. В Ямагата самое большое количество пострадавших - 17 человек. О погибших и пропавших без вести не сообщается.

Накануне Piter.TV рассказывал и публиковал видео из Китая, где от двух мощных подземных толчков погибли 12 человек, более 120 человек получили травмы.

Видео: YouTube/CNA, TicToc by Bloomberg