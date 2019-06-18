Видео из Китая: В результате землетрясений в Сычуань погибли 12 человек

Очевидцы опубликовали в соцсетях видео, что происходило во время землетрясение и сразу после подземных толчков. Два подземных толчка магнитудой около 5,5 баллов произошли с интервалов в 30 минут.

Сегодняшней ночью в Китае произошли один за одним два землетрясения, которые унесли жизни 12 человек.

Сильное землетрясение в провинции Сычуань в Китае произошло поздним вечером в понедельник. Первый подземный толчок был 5,9 балла по шкале Рихтера, спустя 30 минут второй магнитудой 5,2 балла. В результате землетрясений погибли 12 человек, более 120 человек получили травмы различной тяжести.

Местные жители в соцсетях опубликовали видео, где показано, что происходило в момент землетрясения и его последствия. На видео видно, как сильно раскачиваются люстры, и какие повреждения получили здания. В городе работала система оповещения, звучала сирена. Люди выбегали на улицы на открытые площадки.

Видео: YouTube/大王视野