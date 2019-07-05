В Калифорнии произошло сильнейшее за последние четверть века землетрясение

Мощность поземных толчков составила 6,4 балла.

В Калифорнии произошло мощнейшее землетрясение за последние 25 лет.

Очаг землятресе6ния мощностью 6,4 балла по шкале Рихтера находился в 196 километрах от Лос-Анджелеса. После этого толчка произошли еще 4, но более слабые по силе от 3,5 до 4,7 балла.

В городе Риджкрест, который расположен в непосредственной близости от эпицентра землетрясения, предположительно из-за прорыва газопровода, начались пожары.

Власти штата ввели в регионе режим ЧС. Начинаются работы по ликвидации последствий. Информации о погибших на данный момент, во время пожаров пострадали несколько человек.

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Видео: YouTube/KPIX CBS SF Bay Area