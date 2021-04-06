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Жители Выборгского района продолжают бороться за здание ВНИИБа

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КГИОП отказывается вносить здание Института целлюлозно-бумажной промышленности на 2-м Муринском проспекте в перечень охраняемых объектов.

Активисты намерены обжаловать  решение КГИОП в суде.

Они прикладывали заключения экспертов, которые специализируются в истории культуры, в истории архитектуры Санкт-Петербурга, в том числе этого сталинского периода. Но, к сожалению, КГИОП отказал на основании некого заключения комиссии из семи человек. Там было только два специалиста, а пятеро были чиновниками.

Юрий Багров, председатель Выборгского отделения партии "Яблоко"  

 В 2019 году Смольный выдал разрешение на снос ВНИИБа, на его месте могут построить многоэтажный дом. Собственником бывшего института является "Специализированный застройщик 2–й Муринский", сейчас там располагается бизнес-центр.  

Муниципальные депутаты обратились к городу с просьбой приобрести здание и разместить там центр искусств.

Местные жители рассказали корреспонденту Piter.TV свое мнение о судьбе здания:

Это практически единственное красивое здание на всем районе. Дома здесь в основном 60 годов: крепкие, хорошие, но обычные и безликие. А это здание ни на что не похоже. 

И является опорной основой для ансамбля площади Мужества. Потому что два другие здания являются арками. 

На площади Мужества почва проваливается, и это было катастрофой в Советском Союзе с закрытием метро. Если здесь построят высотку, то может все провалиться, и соседние дома могут пойти трещинами.

У комитета сложилась репутация: более 10 лет люди подают в суд, люди стоят у здания и просят, помогите нам защищать нашу землю и наши объекты истории и культуры.

 Мария Воюцкая, муниципальный депутат МО "Светлановское".

В субботу 10 апреля активисты и жители города вновь выйдут защищать зданием ВНИИБа .

Видео: Piter.TV

Теги: активисты, акция, внииб, градозащита
Категории: Новости СПб, Лента новостей, Репортажи,

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