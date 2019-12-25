Для здания общежития фабрики "Большевичка" нашелся покупатель

Начальная цена лота составила 105,5 млн рублей, включая стоимость земли и самого здания.

Компания "ГК Реновация" Яна Бобрышева стала победителем аукциона, состоявшегося 12 марта, на покупку здания, расположенного по адресу: улица Печатника Григорьева, 16/3. Это историческое строение было построено в 1863 году и в советское время использовалось как общежитие завода "Большевичка". До недавнего времени оно находилось в собственности Санкт-Петербургского государственного университета. Согласно протоколу, опубликованному на сайте ГИС "Торги", начальная цена лота составила 105,5 млн рублей, включая стоимость земли и самого здания.

Санкт-Петербургский государственный университет приобрел здание в 2012 году с целью создания общежития для иностранных студентов. Однако после обследования выяснилось, что дом находился в аварийном состоянии, и планы по созданию общежития были отменены. В то же время представитель вуза Геннадий Васильев утверждал, что университет планирует заняться реставрационными работами, хотя эти намерения так и остались нереализованными. Стоимость предполагаемых работ оценивалась в сумму от 35 до 40 миллионов рублей.

В 2022 году представители СПбГУ заявили, что у учебного заведения отсутствуют средства для проведения реставрации данного объекта.

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Фото: ГИС Торги