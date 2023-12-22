Бывшие автозаводы Hyundai и Nissan в Петербурге возобновляют работу

Возобновление работы автозаводов поможет вернуть в строй отечественных производителей компонентов для машин, которые 2 года назад остались без заказов.

Экс-заводы Hyundai и Nissan объявили о перезапуске автозаводов под названиями "Автомобильный завод АГР" и "Автозавод Санкт-Петербург" соответственно. Об этом 19 февраля пишет "Фонтанка".

Возобновление работы автозаводов поможет вернуть в строй отечественных производителей компонентов для машин, оставшихся 2 года назад без заказов.

Генеральным директором "Автомобильного завода АГР" стал Алексей Калицев, который занимал руководящие должности в компании "Хендэ Мотор СНГ" и отвечал за развитие брендов Hyundai и Genesis в России.

Ранее на Piter.TV: концерн Mаrelli передаст свои активы "Автозаводу Санкт-Петребург".

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)