В восьми районах Петербурга запретят движение СИМ с 17 по 23 июня

Это связано с подготовкой и проведением Международного военно-морского салона "ФЛОТ-2024".

Движение средств индивидуальной мобильности (СИМ) будет запрещено в Петербурге в период подготовки и проведения Международного военно-морского салона "ФЛОТ-2024" – с 17 по 23 июня. Об этом 13 июня рассказали в пресс-службе городского комитета по транспорту.

Ведомство совместно с кикшеринговыми компаниями реализует принятые Оперативным штабом Петербурга решения о введении временных ограничений для передвижения СИМ во время проведения масштабных мероприятий. С 12:00 17 июня до 23:59 23 июня запретят движение на территориях Адмиралтейского, Василеостровского, Кронштадтского, Московского, Петроградского, Петродворцового, Пушкинского и Центрального районов.

Мы отмечаем положительный эффект от введения ограничений на движение СИМ на период проведения массовых мероприятий в нашем городе. У нас уже есть опыт работы в таких условиях в период ПМЭФ. Подобные меры существенно повышают уровень безопасности для всех участников движения, которых на время проведения мероприятий становится еще больше, чем обычно. Мы благодарим за слаженную работу всех операторов кикшеринга в Петербурге, которые оперативно внесли необходимые изменения в системы проката. Дмитрий Ваньчков, заместитель председателя комитета по транспорту Петербурга

Ранее на Piter.TV: на Петровской набережной запретили езду на СИМ, велосипедах и мопедах.

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга