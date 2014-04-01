В школах Выборга состоялся день открытых дверей

Представители районного комитета образования и педагоги постарались остановиться на самых важных моментах – очередности приема детей в школу и сроках подачи заявлений.

В общеобразовательных организациях Выборга 27 марта прошел Единый день открытых дверей. Представители районного комитета образования и педагоги постарались остановиться на самых важных моментах – очередности приема детей в школу и сроках подачи заявлений.

Подача заявления проходит в два этапа. Первый этап начинается 1 апреля в 9:00 и заканчивается 30 июня. На этом этапе заявления могут подать льготные категории граждан, а также родители детей, проживающие на закрепленной территории. Елена Гусарова, начальник отдела общего и дошкольного образования комитета образования Выборгского района

Преимущество имеют дети, чьи старшие братья и сестры уже обучаются в конкретной школе. Важное условие – все они должны проживать по одному адресу. Со списком льготных категорий можно ознакомиться на портале "Современное образование Ленинградской области" .

Сроки второго этапа подачи заявлений – с 6 июля по 5 сентября. Это относится ко всем, не проживающим на закреплённой территории. Подать заявление можно самостоятельно через портал "Современное образование Ленинградской области", либо через портал муниципальных и государственных услуг Ленинградской области. Также можно обратиться с заявление в общеобразовательное учреждение или МФЦ.

На собрании в школе №10 также рассказали о том, что подать заявление в МФЦ можно без предварительной записи. В этом году в школу №10 набирают четыре первых класса по 28 человек.

Ранее директор школы №6 стала председателем комитета образования Выборгского района.

Видео: МГ "Наш город"