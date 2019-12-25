В общеобразовательных организациях Выборгского района 27 марта состоится день открытых дверей

В рамках мероприятия родителям расскажут об особенностях приема в первый класс в 2021 году.

В общеобразовательных организациях Выборгского района 27 марта пройдет Единый день открытых дверей. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

В рамках мероприятия родителям расскажут об особенностях приема в первый класс в 2021 году, а также о тонкостях образовательного процесса. На вопросы родителей ответят педагоги и руководители школ. Время для посещения можно уточнить конкретно в учебном заведение, в которое планируется прийти.

Организаторы обращают внимание, что в школах необходимо соблюдать санитарно-эпидемиологические требования.

В Выборге обследуют детские и спортивные площадки. Проверке подлежат 225 игровых и спортивных площадок.

Фото: Piter.tv