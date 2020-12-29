В Выборге обследуют детские и спортивные площадки

Проверке подлежат 225 игровых и спортивных площадок.

В Выборге началась проверка оборудования детских и спортивных площадок. Осмотру подлежат все объекты на общественных территориях и во дворах. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Обследования проводит рабочая группа в составе специалистов отдела благоустройства администрации Выборгского района, комитета по управлению муниципальным имуществом и градостроительству и представителей технадзора. Проверке подлежат 225 игровых и спортивных площадок.

Одним из способов благоустройства дворовых территорий, в том числе устройства детских площадок, является участие в проекте "Формирование комфортной городской среды". Жители дома могут подать заявку на участие, разработка дизайн-проектов и локальных смет является обязанностью администрации муниципального образования.

В Выборге предстоит отремонтировать не менее 6000 квадратных метров асфальта.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО