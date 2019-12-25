В Выборге предстоит отремонтировать не менее 6000 квадратных метров асфальта

На прошлой неделе начался ремонт дорог холодным асфальтом.

В Выборге за прошлую неделю ремонт холодным асфальтом провели на улицах Куйбышева, Ильинской, Выборгской, Садовой, Кривоносова, Южный Вал, проспекте Победы, Одесском переулке, Ленинградском шоссе. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

При потеплении в городе начнется ремонт горячим асфальтом, в 2021 году предстоит отремонтировать не менее 6000 квадратных метров дорог.

Коммунальные предприятия, которые зимой выполняли аварийно-ремонтные работы, также обязаны привести в порядок участки, где повреждено асфальтовое покрытие. В Выборге более 50 дорог находятся на гарантийном обслуживании. Администрация Выборгского района будет привлекать дорожные фирмы к ответственности, в том числе в судебном порядке.

Ремонт автомобильных дорог местного значения осуществляется по муниципальной программе "Развитие автомобильных дорог" на 2021-2023 годы. В 2021 году капитальный ремонт запланирован на следующих улицах: Петрозаводской, Рубежной (от Приморской до Круговой), Лесопильной, Майорова, Сухова.

Ранее администрация Выборгского района напомнила о необходимости очистки кровель от снега и сосулек.

Фото: Piter.tv