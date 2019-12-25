Администрация Выборгского района напомнила о необходимости очистки кровель от снега и сосулек

Контрольные проверки по содержанию кровель будут проведены специалистами комитета по городскому хозяйству районной администрации.

Администрация Выборгского района 20 марта направила всем руководителям организаций, обслуживающих жилищный фонд, обращение о необходимости своевременно производить очистку кровель от снега и сосулек. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

В связи с неблагоприятными погодными условиями важно провести внеплановое обследование мест возможного схода снежных и ледяных масс с крыш. При необходимости – очистить кровли, обеспечить выставления ограждений на опасных участках, сигнальных лент, предупреждающих табличек.

Контрольные проверки по содержанию кровель будут проведены специалистами комитета по городскому хозяйству районной администрации.

Для удобства жителей Выборга на сайте администрации опубликованы номера диспетчерских служб управляющих организаций и ТСЖ.

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Фото: Piter.tv