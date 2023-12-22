В Петербурге прекращает работу шоурум издательства Ad Marginem

Отмечается, что Ad Marginem будет "продолжать развивать книжную культуру другими проектами".

Шоурум издательства Ad Marginem, расположенный в Ковенском переулке в Петербурге, работает последние две недели. Об этом сообщили в пресс-службе Ad Marginem 13 мая.

Отмечается, что Ad Marginem будет "продолжать развивать книжную культуру другими проектами". Шоурум был открыт 1,5 года.

Чтобы как-то скрасить расставание, мы решили сделать закрытие шоурума не менее праздничным, чем его открытие. Пресс-служба издательства Ad Marginem

Ad Marginem планирует до конца мая проводить мероприятия с партнерами, провести распродажу, которая стартует в рамках Книжного салона. В нем издательство в 2024 году традиционно примет участие.

Российское книжное издательство Ad Marginem основали в 1993 году. Оно специализируется на издании нон-фикшн литературы, философских собраний и работ, посвященных современной культуре, искусству и кураторству.

Ранее мы рассказывали о том, что за подделку школьных тетрадей в Петербурге бизнесмены заплатят 12,5 млн рублей.

Фото: Telegram / Ad Marginem