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В Петербурге прекращает работу шоурум издательства Ad Marginem
Вчера, 23:26
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В Петербурге прекращает работу шоурум издательства Ad Marginem

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Отмечается, что Ad Marginem будет "продолжать развивать книжную культуру другими проектами".

Шоурум издательства Ad Marginem, расположенный в Ковенском переулке в Петербурге, работает последние две недели. Об этом сообщили в пресс-службе Ad Marginem 13 мая.

Отмечается, что Ad Marginem будет "продолжать развивать книжную культуру другими проектами". Шоурум был открыт 1,5 года. 

Чтобы как-то скрасить расставание, мы решили сделать закрытие шоурума не менее праздничным, чем его открытие.

Пресс-служба издательства Ad Marginem

Ad Marginem планирует до конца мая проводить мероприятия с партнерами, провести распродажу, которая стартует  в рамках Книжного салона. В нем издательство в 2024 году традиционно примет участие. 

Российское книжное издательство Ad Marginem основали в 1993 году. Оно специализируется на издании нон-фикшн литературы, философских собраний и работ, посвященных современной культуре, искусству и кураторству. 

Ранее мы рассказывали о том, что за подделку школьных тетрадей в Петербурге бизнесмены заплатят 12,5 млн рублей.

Фото: Telegram / Ad Marginem

Теги: книжное издательство, ковенский переулок
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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