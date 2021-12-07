В Академии Штиглица показали процесс восстановления мозаики в Ковенском переулке

Мастера сформировали 21 мозаичный коврик, который включает почти 20 тысяч кусочков керамической плитки.

Студенты Академии Штиглица воссоздали утраченные фрагменты мозаики на фасаде спортшколы в Ковенском переулке. Панно с изображением спортсменов было выполнено студентами Мухинского училища из колпинской стеклоплитки в 1969 году. В этом году реконструкция проходила по технологии обратного набора, по такому же принципу выполнена мозаика Спаса на Крови.

Прямой набор – это набор непосредственно на стене: накладывается штукатурка, и каждый элемент, каждый модуль в процессе накладывается один к одному. Эта технология хороша в теплых странах: в Греции, в Риме. Но из-за особенностей нашей погоды придумали способ обратного набора, он ничем не хуже, наоборот он более технологичный и более оптимальный. Его преимущество – можно работать в помещении, а уже потом набранный блок монтируется один к другому, то есть мы будем их монтировать по принципу пазла. Александр Шевардин, заведующий кафедрой монументально-декоративной живописи Академии им. Штиглица

При восстановлении утрат учащиеся академии опирались на фотографию первоначального рисунка и фотофиксаж.

Когда был создан картон, он расстилался на горизонтальную плоскость, поверх изображения настилали пленку оракал, изображение снизу подсвечивалось и специальным материалом велся набор элементов на липкую сторону. Когда все отредактировали с лица он заваливался опять липкой пленкой, переворачивали, счищали с этой стороны пленку и весь фрагмент с изображением заливали клеями для мрамора, плитки, кремаогранита. Александр Васильев, профессор кафедры монументально-декоративной живописи Академии им. Штиглица

Мастера сформировали 21 мозаичный коврик, который включает почти 20 тысяч кусочков керамической плитки с элементами стекла. Этот материал применялся для облицовки зданий, городские художники тоже использовали плитку: она была дешевле смальты.

Монументальное произведение исходит из колористики архитектурного окружения. На Ковенском присутствуют серые с розовым здания, белые, и в развитии этой палитры композиции имеет два серых, белый цвет, три красных оттенка. Александр Васильев, профессор кафедры монументально-декоративной живописи Академии им. Штиглица

Во время монтажа специалисты очистят сохранившуюся часть мозаики, добавят новые фрагменты и все изображения покроют защитным слоем. Работы по сборке мозаичного панно на брандмауэре здания Школы олимпийского резерва №1 планируют завершить в октябре 2022 года. Напомним, что петербужцы обратились в администрацию Центрального района с прсоьбой отреставрировать мозаику.

Фото, видео: Piter.TV