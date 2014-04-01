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Мозаика украсит здание на проспекте Римского-Корсакова после реконструкции
Сегодня, 16:26
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Мозаика украсит здание на проспекте Римского-Корсакова после реконструкции

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Этот декоративный элемент – связующее звено, укрепляющее связь дома с городской средой.

После реконструкции здание, которое находится на проспекте Римского-Корсакова, 69А, в Петербурге, украсят мозаичные панно по мотивам декораций Ивана Билибина. Объект не является историческим, поскольку построен позже 1917 года, рассказали в городском КГИОП 6 марта. 

С учетом особенностей окружающей застройки предложили структуру здания, состоящую из двух объемов. По фронту набережной появится тандем из двух фасадов, близких по идеологии. 

Мозаикой объект украсят сверху. Этот декоративный элемент – связующее звено, укрепляющее связь дома с городской средой. Неподалеку расположены Мариинский театр и Петербургская консерватория имени Н. А. Римского-Корсакова. 

Проект разработало архитектурное бюро "Студия 44" по заказу ООО "Балтийская Коммерция". 

Ранее на Piter.TV: реставрация залов Шереметевского дворца завершается в Петербурге. 

Фото: пресс-служба КГИОП Петербурга 

Теги: кгиоп петербурга, мозаика, проспект римского-корсакова
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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