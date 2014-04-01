Мозаика украсит здание на проспекте Римского-Корсакова после реконструкции

Этот декоративный элемент – связующее звено, укрепляющее связь дома с городской средой.

После реконструкции здание, которое находится на проспекте Римского-Корсакова, 69А, в Петербурге, украсят мозаичные панно по мотивам декораций Ивана Билибина. Объект не является историческим, поскольку построен позже 1917 года, рассказали в городском КГИОП 6 марта.

С учетом особенностей окружающей застройки предложили структуру здания, состоящую из двух объемов. По фронту набережной появится тандем из двух фасадов, близких по идеологии.

Мозаикой объект украсят сверху. Этот декоративный элемент – связующее звено, укрепляющее связь дома с городской средой. Неподалеку расположены Мариинский театр и Петербургская консерватория имени Н. А. Римского-Корсакова.

Проект разработало архитектурное бюро "Студия 44" по заказу ООО "Балтийская Коммерция".

Ранее на Piter.TV: реставрация залов Шереметевского дворца завершается в Петербурге.

Фото: пресс-служба КГИОП Петербурга