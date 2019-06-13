Следствие признало невменяемым мужчину, который захватил самолет Сургут-Москва и требовал лететь в Афганистан

Завершено следствие в отношении мужчины, который в январе пытался угнать самолет с пассажирами рейса Сургут - Москва.

22 января 2019 года один из пассажиров пытался угнать самолет с пассажирами и требовал лететь в Афганистан. Сейчас следствие собрало все необходимые доказательства и сведения, дело направлено в суд для рассмотрения.

Напомним, 22 января, мужчина, угрожая имеющимся у него оружием, захватил самолет, который летел из Сургута в Москву, и требовал лететь в Афганистан. Piter.TV публиковал видео из салона захваченного самолета, видео из аэропорта Ханты-Мансийска и рассказывал подробности угона самолета. Пассажиры о случившемся ничего не знали до тех пор, пока не вышли в интернет после незапланированной посадки в аэропорту Ханты-Мансийска после 1,5 часов полета. На борту самолета находилось 75 человек, из них 7 членов экипажа. Среди пассажиров 5 детей.

По данному факту на мужчину было возбуждено уголовное дело по статье "угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия". Сейчас стало известно, что следствие завершилось. Следствием проделана огромная работа: допрошено более 100 человек, изучалась документация, а также были проведены ряд экспертиз.

допрошено не менее 100 человек, проведено более 10 осмотров мест происшествий, обысков, выемок, изъяты необходимые документы, проведено 11 экспертиз, в том числе химическая; судебно-медицинская; комплексная взрывотехническая и криминалистическая; дактилоскопическая; криминалистическая; трасологическая; компьютерно-техническая; комплексная стационарная психолого-психиатрическая судебная экспертиза. Уральское СУ на транспорте СК РФ

В соответствие с заключением экспертиз мужчина признан невменяемым, страдающим психическим расстройством. Сейчас дело направлено в суд Ханты-Мансийского автономного округа-Югры для применения принудительной меры медицинского характера.

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