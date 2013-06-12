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"Можно говорить о смерти от голода, холода или эпидемии": поисковик рассказал подробности о захоронении в Новой Буре
Сегодня, 11:39
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"Можно говорить о смерти от голода, холода или эпидемии": поисковик рассказал подробности о захоронении в Новой Буре

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Версию о расстреле, выдвинутую следователями, в военно-поисковом отряде пока не могут подтвердить.

В ноябре у деревни Новая Буря в Ломоносовском районе Ленобласти были найдены останки полутора тысяч человек, среди которых оказалось много детей и беременных женщин. Следователи предположили, что на участке раскопали массовое захоронение расстрелянных в Великую Отечественную войну мирных жителей. В то же время, археологи поставили эту версию под сомнение и выдвинули свою: на месте могли обнаружить старинное церковное кладбище при кирхе, которая существовала там в XVII веке. Ни одна из версий пока не нашла официального подтверждения.

Piter.TV узнал у Виктора Ионова, командира военно-поискового отряда "Рубеж-2", который вел работы на месте вместе с СК, новые подробности о захоронении. По словам Ионова, версию о расстреле поисковики пока не могут подтвердить.

Скорее по внешнему виду останков можно говорить о смерти от голода, холода или эпидемии. К сожалению, информации от следственного комитета не поступало, сейчас идет процесс передачи документов в Москву. 

Виктор Ионов

На данный момент работа по эксгумации останков на участке в Новой Буре заморожена. В апреле, отметил Ионов, процесс будет необходимо продолжить.

Фото: СК; ВКонтакте / ЦУР Ленинградской области

Теги: захоронение, новая буря, поисковый отряд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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