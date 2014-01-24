В Ломоносовском районе обнаружили останки 415 человек

Следователи предположили, что в этом поле проводился массовый расстрел мирных граждан.

Поисковый отряд "Рубеж-2" вывез с поля у деревни Новая Буря (Ломоносовский район) останки 415 человек, из которых 215 дети (от грудных до подростков). Все убитые были гражданскими лицами.

Как рассказали поисковики отряда "Рубеж-2" изданию "47news", работа в поле у деревни Новая Буря велась с весны и до глубокой осени. За это время были найдены останки 1362 человек, из которых 675 – дети.

С одного квадратного метра поднимали до пяти человек. <…>Я, честно говоря, несмотря на опыт, был в ужасе. Сергей Береговой, поисковик отряда "Рубеж-2"

Следователи предположили, что в этом поле проводился массовый расстрел мирных граждан. При этом поисковики не нашли пулевых отверстий, только несколько рубленых ран. Также на телах не было никаких вещей и обуви.

Если следователи дадут разрешение, то поисковики планируют возобновить работы.

В начале ноября останки 104 красноармейцев предали земле вблизи Кузьминского.

Фото: ВКонтакте / ЦУР Ленинградской области; поисковый отряд "Рубеж-2" (47news)