Археологи считают найденное поисковиками захоронение в Новой Буре средневековым кладбищем

Канал Piter.TV опросил профессиональных археологов относительно происхождения сенсационной находки - массового захоронения в Ломоносовском районе Ленобласти. Специалисты поставили под сомнение версию поисковиков о том, что на этом поле убивали людей в Великую Отечественную войну.

На днях у деревни Новая Буря в Ломоносовском районе Ленобласти поисковики обнаружили останки полутора тысяч человек. По данным поискового отряда "Рубеж-2", останки принадлежат мирным гражданам, в том числе беременным женщинам, маленьким детям и подросткам. В "братской могиле" не нашли никаких личных вещей погибших и обуви. Следователи предположили, что на этом поле массово убивали людей в Великую Отечественную войну.

Новость вызвала бурные обсуждения и споры в профессиональном сообществе: некоторые археологи засомневались в том, что поисковики нашли военное захоронение. Сами поисковики признались, что впервые столкнулись с подобной картиной. В разговоре с Piter.TV археолог и научный сотрудник ИИМК РАН Иван Стасюк предположил, что находка является церковным кладбищем при кирхе в Новой Буре, которая существовала там в XVII веке. Позднее это кладбище оказалось заброшено и забыто, а в XIX заросший могильник запахали.

Половозрастной состав – очень типичен для кладбищ Средневековья и раннего Нового времени. Множество детей, т.к. детская смертность была очень высокой. Женщины, умиравшие от осложнений беременности и родов. Несколько слоев захоронений – типично для крупных церковных кладбищ. Отсутствие ранений на костях тоже закономерно. Если заложить раскоп в форме траншеи на любом крупном кладбище - то сложится именно такое впечатление, что захороненные лежат в узкой траншее в несколько слоев, довольно плотно. "Головешки", вполне возможно, древесный тлен от гробов. Иван Стасюк, археолог

Специалист заметил, что для точного описания находки не хватает фотофиксации и чертежей захоронения, поэтому все предположения пока не могут обрести под собой почву. Стасюк напомнил, что старые кладбища часто принимают за захоронения времен войны и что отсутствие каких-либо предметов возле тел одинаково необычно как для старого кладбища, так и для захоронений жертв фашистов. По словам археолога, делу может помочь хотя бы один зуб с пломбой, найденный среди останков – такая экспертиза поможет определить век, к которому относится захоронение: если пломба найдется, значит находка принадлежит к XX веку.

В разговоре с Piter.TV Стасюк отметил, что профильный отдел ИИМК РАН обсудит ситуацию на грядущем заседании и направит в Следком официальную позицию. Археолог считает, что к изучению материалов необходимо официально привлекать специалистов из институтов Академии наук: ИИМК РАН и МАЭ РАН.

Того же мнения придерживается и научный сотрудник Центра археологических исследований Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого Павел Колосницын. Как рассказал археолог Piter.TV, и в его практике встречались подобные ошибки поисковиков: в деревнях Хотыня и Черенчицы так же раскапывали средневековое и позднее деревенское кладбища, принимая их за военное захоронение.

Описанное захоронение имеет признаки старого кладбища: отсутствие вещей XX века в погребениях, наличие разрозненных костей из разрушенных погребений, большое количество останков женщин и детей, отсутствие сведений о массовых убийствах в данном населенном пункте. Для точной интерпретации захоронения нужно провести археологическое обследование. Нужно, чтобы археолог осмотрел место, возможно потребуется раскопать несколько погребений. Ну и, конечно, поработать с имеющимися картами, позволяющими локализовать старое кладбище. Павел Колосницын, научный сотрудник Центра археологических исследований НовГУ имени Ярослава Мудрого

По мнению специалиста, этот случай был ошибкой поисковиков, хотя теперь Колосницын задается вопросом о том, проводилась ли перед началом земляных работ "предусмотренная законом историко-культурная экспертиза участка". В любом из случаев, говорит эксперт, все извлеченные останки нужно будет отдать на изучение антропологам и арехологам, а могильник поставить под государственную охрану как памятник истории.

Говоря об ошибке поисковиков и признаках средневековых кладбищ, Колосницын упомянул памятку, которую он с коллегами разработал специально для поисковых отрядов Новгородской области. Зачастую, отметил эксперт, поисковикам не хватает археологических знаний, поэтому кладбища принимаются за военное захоронение. В памятке говорится о том, что останки погибших в Великой Отечественной войне – лишь малая часть от всего количества захоронений на территории региона.

На протяжении последних ста лет многие деревни исчезли с лица земли, поэтому захоронения, найденные в ныне незаселенном месте, могут оказаться принадлежащими к кладбищу несуществующей ныне деревни XI – начала XX в. В ходе Великой Отечественной войны бои проходили, в том числе, и на территориях занятых памятниками археологии. Некоторые из них (например, курганы и сопки) использовались для устройства укреплений и блиндажей. Возможна ситуация, когда погребения погибших воинов были совершены на территории могильников предшествующих веков. Нередко из-за незнания признаков археологических объектов поисковые отряды ведут работы на памятниках разрушают их. выдержка из памятки

Солидарен с коллегой и Петр Сорокин, старший научный сотрудник отдела славяно-финской археологии ИИМК РАН: к делу необходимо привлекать археологов и антропологов, не дожидаясь завершения эксгумации останков. Специалист так же полагает, что находку следует отнести к категории утраченного кладбища, а не воинского захоронения.

К сожалению, у нас отсутствуют надежные системы контроля за деятельностью поисковых отрядов, что часто приводит к разрушению древних захоронений, являющихся по закону объектами культурного наследия. Но это могут быть и утраченные кладбища нового времени, которые должны сохраняться на месте, исходя из морально-этических соображений. Разрушение, раскопки и даже перезахоронение их для нового хозяйственного освоения территорий, по моему мнению, недопустимы. Но эти вопросы также в недостаточной мере регулируются действующим законодательством. Петр Сорокин, старший научный сотрудник отдела славяно-финской археологии ИИМК РАН

Фото: ВКонтакте / Иван Стасюк; ВКонтакте / Санкт-Петербургское региональное отделение