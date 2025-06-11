Трое жителей Всеволожского района задержаны по подозрению в пособничестве IT-мошенникам

Общая сумма материального ущерба по уголовному делу составляет 3 781 000 рублей.

Угрозыск Петербурга задержал трех жителей Всеволожского района Ленобласти по подозрению в пособничестве IT-мошенникам. Подробности рассказали в МВД по Петербургу и Ленобласти.

Правоохранители задержали трех жителей Всеволожского района возрастом от 20 до 34 лет. По оперативным данным, задержанные помогали IT-мошенникам из-за рубежа в похищении денежных средств россиян, обеспечивая им возможность прохождения сигнала в российском сегменте глобальной сети. Осуществлялось это через личные кабинеты одного из отечественных операторов сотовой связи, зарегистрированные на подконтрольных фигурантам юридических лиц. В дальнейшем задержанные обналичивали похищенные денежные средства.

Установлена причастность задержанных, как минимум, к 9 эпизодам мошенничества в отношении петербуржцев и жителей Ленобласти, совершенным с декабря 2024 года по май 2025 года. Были возбуждены уголовные дела, которые на сегодняшний день объединены в одно производство по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Общая сумма материального ущерба по уголовному делу составляет 3 781 000 рублей.

Подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ. Устанавливаются соучастники и иные эпизоды противоправной деятельности злоумышленников.

Ранее петербургский бизнесмен был отправлен в колонию на 3 года за мошенничество.

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