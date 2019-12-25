Полиция задержала подростков, избивших прохожего на проспекте Просвещения

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Полицейские Калининского района задержали подростков, избивших мужчину. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Напомним, вечером 10 ноября в полицию поступила телефонограмма из медицинского учреждения о том, что к ним в состоянии средней степени тяжести госпитализировали 43-летнего горожанина с различными травмами.

Позже пострадавший обратился к правоохранителям с информацией о его избиении неизвестными около дома 81 по проспекту Просвещения. Была установлена причастность к совершению этого деяния двух братьев в возрасте 15 и 17 лет.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Ранее мы рассказывали о том, что полиция задержала петербуржца, который напал на 10-летнего мальчика в Колпино.

Фото: Piter.TV