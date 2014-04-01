Задержан мигрант, порезавший петербуржца бутылочной "розочкой"

Инцидент произошел 28 марта на 12-й Красноармейской.

Пполицейские задержали злоумышленника, порезавшего горло 41-летнему петербуржцу. Инцидент произошел вечером 28 марта во дворе дома №8 по 12-й Красноармейской улице: незнакомец азиатской внешности порезал малознакомого мужчину бутылочной "розочкой". Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

Разбойника задержали 30 марта в поселке Павлово Кировского района Ленобласти, им оказался неработающий 21-летний гражданин одного из сопредельных государств. Как выяснилось, в тот вечер мужчину повздорили, и мигрант сделал оружие для нападения из подручных средств. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее в Петербурге осудили двух разбойников, ограбивших алкогольный магазин.

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