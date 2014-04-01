В Петербурге осудили двух разбойников, ограбивших алкогольный магазин

Также мужчин уличили в попытке кражи в гипермаркете и в краже из салона чужого авто.

В Петербурге вынесли приговоры Евгению Дикареву и Рубену Мартиросову. Как сообщили в пресс-службе городской прокуратуры, суд признал мужчин виновными в разбое, покушении на кражу, а также краже с причинением значительного ущерба.

Установлено, что в марте 2019 года Дикарев и Мартиросов заранее договорились об ограблении алкогольного магазина "Ароматный мир". Преступники, вооружившись ножами, вошли в магазин и повесили на дверь табличку "перерыв". После этого разбойники, угрожая персоналу ножами, забрали деньги из кассы и потребовали от менеджера привести их к сейфу с выручкой в подсобке. Грабители забрали более 250 тысяч рублей и скрылись с места преступления. Кроме того, в тот же день Дикарев пытался тайно похитить продукты на 3 тысяч рублей в гипермаркете, однако был задержан охранником, а Мартиросов разбил окно в чужом "Ауди" и вытащил из салона имущество на 60 тысяч рублей.

Дикареву назначили 7 лет 2 месяца лишения свободы, Мартиросов проведет в неволе на два месяца больше. Оба фигуранта будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.

Ранее жителя Ленобласти изобличили сразу в трех разбойных нападениях в Петербурге.

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