Жителя Ленобласти изобличили сразу в трех разбойных нападениях в Петербурге

Мужчина ограбил Центр приема коммунальных платежей, офис микрозаймов и аптеку.

Около полудня 23 марта в полицию Приморского района сообщили об ограблении в офисе микрозаймов на улице Уточкина. Неизвестный под угрозой пистолета вынудил сотрудника отдать ему 5 тысяч рублей, после чего скрылся на автобусе.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и области, вечером 25 марта похожее ограбление произошло и в Центре приема коммунальных платежей на проспекте Испытателей. Неизвестный подошел к одной из касс, выстрелил из пистолета в сторону 48-летнего кассира-операциониста и потребовал передать ему деньги. Женщина отдала злоумышленнику 149 500 рублей, и тот скрылся. В тот же день полиция получила сообщение от 20-летней фармацевта аптеки на Ланском шоссе, куда также зашел неизвестный и, угрожая пистолетом, потребовал деньги. Со слов девушки, она испугалась и закрылась в подсобке, а нападавший ушел в неизвестном направлении.

Как выяснилось, ко всем трем инцидентах оказался причастен 57-летний неработающий житель Киришского района Ленобласти. Мужчину задержали в ночь на 26 марта на улице Достоевского. Возбуждено три уголовных дела о разбое.

Ранее от дома на Итальянской улице угнали автомобиль стоимостью 6 миллионов рублей.

Видео: пресс-служба ГУ МВД